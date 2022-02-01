Завод шампанських вин в Одесі продали майже за 200 млн гривень

Стартова ціна заводу сягала 87 млн гривень, однак під час аукціону зросла до 195 млн гривень

Стартова ціна заводу сягала 87 млн гривень, однак під час аукціону зросла до 195 млн гривень

У торгах участь взяли сім компаній, а стартова ціна зросла у понад два рази

Одеський завод шампанських вин, який розташований на Французському бульварі, продали на онлайн-аукціоні за 195 млн гривень. У торгах участь взяли сім компаній, а стартова ціна зросла у понад два рази. Про це повідомив директор одеського відділення Фонду державного майна Олександр Славський.

За словами Славського, стартова ціна заводу сягала 87 млн грн, однак під час аукціону зросла до 195 млн гривень. Переможцем стала приватна компанія Елітбуд Груп.

«Переможець має 10 днів, щоб підписати протокол аукціону. Протягом цього часу ми перевіряємо, чи відповідає переможець вимогам закону: у потенційного покупця повністю розкрита структура власності – тобто він не зареєстрований в офшорних зонах і не пов’язаний із державою-агресором», – додав Славський.

Якщо переможець відмовиться або не підпише протокол торгів, то втратить гарантійний внесок у розмірі 9 млн гривень, а перемога перейде до другого учасника.

«Покупець зобовʼязаний зберігати види діяльності (виробництво вин) протягом 3 років, а також укласти охоронні договори на памʼятки архітектури – в'їзну арку та головний корпус. Це означає, що вони не зазнають змін і залишаться історичною спадщиною міста», – пояснив директор.

Земельна ділянка не входить до об'єкта приватизації, а вимоги до її використання встановлюють органи місцевого самоврядування, пояснив Славський.

Будівля Головного корпусу заводу побудована у 1898−1900 роках за проєктом архітектора Шарля Бойши і вважається пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Будівля перебуває під охороною держави рішенням Одеського обласного виконавчого комітету.

На початку 2022 року завод виставили на аукціон для продажу, стартова ціна – 87 мільйонів гривень. Не підлягають приватизації заглиблене сховище разом з системою вентиляції та житловий будинок площею 220 квадратних метрів. Площа всіх будівель та споруд, які підпадають під продаж, – 20 тисяч квадратних метрів. Загальна площа земельних ділянок становить 3,6 га.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Блескун розповів, що приватизація спиртзаводів відбувається досить повільно, і це викликає низку проблем. Кредиторів компанії насамперед хвилює питання боргів «Укрспирту»

Додамо, що станом на грудень 2021 року Фонд держмайна виручив від продажу трьох десятків із цих підприємств 1,5 млрд грн, хоча не всі найкращі об'єкти були виставлені на аукціон.