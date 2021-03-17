Безробіття в Одесі: карантинні обмеження вплинули на зайнятість людей

За даними служби зайнятості, найбільше карантин вплинув на працевлаштованість людей з вищою освітою – 62,7%

Рівень безробіття мешканців Одеси через пандемію збільшився більш ніж удвічі порівнюючи з 2020 роком. Найбільше карантинні обмеження вплинули на зайнятість людей з вищою освітою, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

За підрахунками міської служби зайнятості, станом на 1 березня 2021 року в Одесі зареєстрували 4 тисячі 714 безробітних, тоді як 1 березня 2020 року ця цифра була щонайменше вдвічі меншою – 1 тисяча 714 осіб.

У міськраді запевнили, що такий стрімкий ріст безробіття пов'язаний з карантинними обмеженнями у зв'язку з епідемією Covid-19.

За даними служби зайнятості, найбільше карантин вплинув на працевлаштованість людей з вищою освітою – 62,7% від усіх зареєстрованих безробітних. Менше – на мешканців з професійно-технічною (26%).

77,4% безробітних – це службовці, 19,6% – робітники, 3% – люди без професії.

У ресслужбі також додали, що найбільше безробітних зафіксували серед молоді:

2035 людей віком до 35 років;

1830 людей віком від 35 до 45 років;

1978 людей віком 45 років і старше.

Скоротилася також кількість оголошених вакансій. У 2021 році роботодавці опублікували 2,2 тисячі вакантних позицій, що на третину менше, ніж у 2020 році, зазначили у пресслужбі.