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    Безробіття в Одесі: карантинні обмеження вплинули на зайнятість людей

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    Найбільше безробітних зафіксували серед молоді - Безробіття в Одесі: карантинні обмеження вплинули на зайнятість людей
    Найбільше безробітних зафіксували серед молоді
    фото: з відкритих джерел

    За даними служби зайнятості, найбільше карантин вплинув на працевлаштованість людей з вищою освітою – 62,7%

    Рівень безробіття мешканців Одеси через пандемію збільшився більш ніж удвічі порівнюючи з 2020 роком. Найбільше карантинні обмеження вплинули на зайнятість людей з вищою освітою, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

    За підрахунками міської служби зайнятості, станом на 1 березня 2021 року в Одесі зареєстрували 4 тисячі 714 безробітних, тоді як 1 березня 2020 року ця цифра була щонайменше вдвічі меншою – 1 тисяча 714 осіб.

    У міськраді запевнили, що такий стрімкий ріст безробіття пов'язаний з карантинними обмеженнями у зв'язку з епідемією Covid-19.

    За даними служби зайнятості, найбільше карантин вплинув на працевлаштованість людей з вищою освітою – 62,7% від усіх зареєстрованих безробітних. Менше – на мешканців з професійно-технічною (26%).

    77,4% безробітних – це службовці, 19,6% – робітники, 3% – люди без професії.

    У ресслужбі також додали, що найбільше безробітних зафіксували серед молоді:

    2035 людей віком до 35 років;

    1830 людей віком від 35 до 45 років;

    1978 людей віком 45 років і старше.

    Скоротилася також кількість оголошених вакансій. У 2021 році роботодавці опублікували 2,2 тисячі вакантних позицій, що на третину менше, ніж у 2020 році, зазначили у пресслужбі.

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    Теги: Одеса гроші безробіття
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