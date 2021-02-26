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    Криза безробіття: в Одесі зросла кількість людей, що втратили роботу

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    У 2019&nbsp; офіційно безробітних було лише 6 тисяч осіб - Криза безробіття: в Одесі зросла кількість людей, що втратили роботу
    У 2019  офіційно безробітних було лише 6 тисяч осіб
    фото: slovoidilo.ua

    За рік лише в міський центр зайнятості звернулися 11 тисяч 800 осіб

    В Одесі через карантин збільшилася кількість безробітних.

    Так, лише в центр зайнятості звернулися понад 11 тисяч осіб, Багатьом людям довелося освоїти нову професію.

    Про це повідомляє УСІOnline з посиланням на міський департамент праці та соціальної політики.

    За рік лише в міський центр зайнятості звернулися 11 тисяч 800 осіб. Основна причина втрати роботи – карантин. У 2019, наприклад офіційно безробітних було лише 6 тисяч осіб. 215 осіб отримали роботу в соціальних установах, на це з міського бюджету було виділено 500 тисяч гривень.

    Також багатьом одеситам довелося поміняти рід діяльності, оскільки їхня професія перестала користуватися попитом на ринку праці.

    Нагадаємо, одна із найстаріших авіакомпаній світу заявила про звільнення усіх співробітників через пандемію.

    Теги: Одеса безробіття
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