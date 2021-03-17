Біля Одеської міськради чорний маг хотів провести ритуальний обряд

Доповнили протестну акцію кілька проросійських активістів Куликового поля

Сьогодні від початку сесії Одеської міськради біля будівлі мерії на Думській площі зібралися кілька протестних груп, серед яких одеський «чорний маг» Денис Малахов, жителі приватного сектора на Вільямса і вкладники ЖК «Набережний квартал»

За словами мага, він прийшов під міськраду, оскільки готель в провулку Маяковського 7, на яку виходять його вікна, заважає мешканцям будинку спати, повідомляє Думська.

Відзначимо, що Малахов з'явився з похоронним вінком і хотів накреслити під ногами депутатів пентаграму, але зробити чаклунський обряд йому не дозволили співробітники поліції.

Жителі приватного сектора на Вільямса протестують проти будівництва поруч висотних будинків. «Нам набрид цей нахалстрой», – заявила обурена учасника акції Наталя.

«Ми раніше оплатили житло і тепер у нас за новою вимагають додатково, в середньому по 10-12 тисяч доларів США, а тим часом будівництво не ведеться, а квартири продаються по другому колу», – пояснив інвестор висотки Станіслав Шевчук

Доповнили протестну акцію кілька проросійських активістів Куликового поля, які розтягнули великий банер з гаслом проти підвищення комунальних тарифів.