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    Браконьєри напали на співробітників національного парку на Одещині

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    <p>Браконьєри незаконно видобували рибу</p> - Браконьєри напали на співробітників національного парку на Одещині

    Браконьєри незаконно видобували рибу

    Люди, що незаконно видобувають кефаль на території парку «Тузлівські лимани», напали на охоронців

    В Одеській області на території Національного парку «Тузлівські лимани» браконьєри напали на співробітників державної охорони.

    Про це повідомила виконувачка обов'язків директора нацпарку Ірина Вихристюк, пише видання «Думська».

    За її словами, люди, що незаконно видобувають кефаль на території парку, напали на працівників. Вихристюк підкреслила, що працівники нацпарку перебували виключно на ввіреній їм території та не заходили в будівлі рибалок.

    Крім того, еколог, голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русєв зауважив, що прикордонники не реагували на події.

    «На очах озброєних до зубів прикордонників били службу держохорони нацпарку, вирвали у мене і колег фото- і відеокамери. 40 браконьєрів під прикриттям прикордонників вилучали тонни кефалі з НПП «Тузлівські лимани». Команда нацпарку терміново виїжджає в лікарню знімати побої», - зазначив він.

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