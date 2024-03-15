ЗСУ повідомили, чим окупанти вдарили по Одесі

Росіяни запускали ракети по Одесі з тимчасово окупованого Криму

Російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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«Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети «Іскандер-М», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони зазначили, що внаслідок обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

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Триває розбір завалів. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед яких мешканці району, медик та рятувальник. 46 людей зазнали поранень, серед них вісім рятувальників.

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Окупанти сьогодні випустили по Одесі ракети «Іскандер-М» фото: Telegram/Сили оборони півдня України

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі. Станом на 14:20 відомо про 14 загиблих та понад 46 поранених. «Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.

До слова, триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.