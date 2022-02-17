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    Чекають окупанта? У одеському ресторані показували програми російського мінкульту

    Канал транслює різні мультики, російські та зарубіжні - Чекають окупанта? У одеському ресторані показували програми російського мінкульту
    Канал транслює різні мультики, російські та зарубіжні
    фото: Дем’ян Ганул/Facebook

    У закладі ввімкнули канал із російським гербом

    У одному із ресторанів Одеси транслювали програми Міністерства культури Російської Федерації. Знімок, на якому видно екран із відповідним написом та російським гербом, поширив на своїй сторінці у Facebook активіст Дем'ян Ганул.

    За його словами, таку картину зафіксували у закладі, що на вулиці Говорова, 18. Це ресторан, котрий належить до мережі «Італійський квартал».

    «Очевидно, ці дятли чекають окупанта, тому що я не можу пояснити, для кого ще вони вмикають продукти «Міністерства культури РФ».

    Прикметно, що деякі коментатори не побачили у пості Дем’яна Ганула проблеми, мовляв, це дитячий канал, там крутять мультики.

    «Цей канал транслює різні мультики, російські та зарубіжні, шкода українських немає. Зараз з дитиною дивлюся цей канал, і там немає російського продукту, йде закордонний мультик», – пишуть одесити.

    Раніше, 16 лютого, Одеса відзначила День єднання України. Біля аеропорту підняли гігантський прапор України, прикордонники заспівали гімн на Потьомкінських сходах, а співробітники ДСНС підняли український прапор на Воронцовському маяку.

    У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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    Теги: прикордонники ДСНС Одеса Вінниця прапор продукти ресторан Україна Facebook президент одесити час гімн
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    Чекають окупанта? У одеському ресторані показували програми російського мінкульту