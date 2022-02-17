Чекають окупанта? У одеському ресторані показували програми російського мінкульту

У закладі ввімкнули канал із російським гербом

У одному із ресторанів Одеси транслювали програми Міністерства культури Російської Федерації. Знімок, на якому видно екран із відповідним написом та російським гербом, поширив на своїй сторінці у Facebook активіст Дем'ян Ганул.

За його словами, таку картину зафіксували у закладі, що на вулиці Говорова, 18. Це ресторан, котрий належить до мережі «Італійський квартал».

«Очевидно, ці дятли чекають окупанта, тому що я не можу пояснити, для кого ще вони вмикають продукти «Міністерства культури РФ».

Прикметно, що деякі коментатори не побачили у пості Дем’яна Ганула проблеми, мовляв, це дитячий канал, там крутять мультики.

«Цей канал транслює різні мультики, російські та зарубіжні, шкода українських немає. Зараз з дитиною дивлюся цей канал, і там немає російського продукту, йде закордонний мультик», – пишуть одесити.

Раніше, 16 лютого, Одеса відзначила День єднання України. Біля аеропорту підняли гігантський прапор України, прикордонники заспівали гімн на Потьомкінських сходах, а співробітники ДСНС підняли український прапор на Воронцовському маяку.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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