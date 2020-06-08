Життя у Росії: у чеченських женихів не вистачає грошей для викупу наречених



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Фонд Ахмата-Хаджі Кадирова виплатить кошти на викуп 207 наречених

Всі молоді отримають по 50 тис. рублів на проведення весілля за мусульманськими традиціями

Глава Чечні Кадиров доручив виділити кошти на викуп понад 200 наречених молодим, які мають фінансові труднощі через коронавірус, повідомляється в пресслужбі Духовного управління мусульман Чечні.

«Фонд Ахмата-Хаджі Кадирова виплатить кошти на викуп 207 наречених. За дорученням глави Чечні Рамзана Кадирова у всіх районах республіки були сформовані списки бажаючих одружитися, але тих, що мають труднощі з фінансами», – йдеться в публікації.

Відзначається, що всі молоді отримають по 50 тис. рублів на проведення весілля за мусульманськими традиціями, одним із звичаїв якого є викуп нареченої.

У Чечні через поширення коронавірусної інфекції на початку квітня духовенство заборонило проведення весіль за мусульманськими канонами. З 25 травня заборону скасували зі збереженням ряду обмежень.

Також через коронавірус змінилися правила проведення обряду. За нареченою виїжджають тільки дві машини, збирається коло найближчих і рідних.

Нагадаємо, 12 квітня, глава Чечні Рамзан Кадиров придумав покарання для порушників режиму самоізоляції – він запропонував відправляти їх на сільськогосподарські роботи.

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