Черговий скандал з побиттям дітей у притулку: на Одещині дитина розповіла про побої



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Відеозапис із розповіддю дитини поліцейські виявили в інтернеті

На Одещині поліція перевіряє інформацію про побиття вихованців дитячого притулку.

Про це 6 серпня повідомив Відділ комунікації поліції Одеської області.

«До Хмельницького відділення поліції надійшла заява про вжиття заходів до працівників обласного притулку для дітей, які вчиняють психологічне та фізичне насильство щодо вихованців цього закладу. Вказана подія була зареєстрована до журналу єдиного обліку та розпочата перевірка», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше в ході моніторингу інтернету був виявлений відеозапис, на якому малолітня дитина, яка, з її слів, є вихованкою цього притулку, розповідає про те, що вихователі б’ють дітей.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

«Це питання перебуває на контролі губернатора Одещини Максима Степанова та керівника ГУНП в Одеській області Дмитра Головіна. В рамках розпочатого кримінального провадження поліція з’ясовуватиме ступінь відповідальності кожного працівника притулку», - заявила заступник начальника відділу ювенальної превенції ГУНП Вікторія Лазарчук.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. За її словами, керівника притулку в Рожищі відсторонили.

Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку.