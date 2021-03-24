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    Чиновник з Одеси попався на хабарі за «кришування» кафе під час карантину

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    Правоохоронці стверджують, що задокументували, як працівник Держпродспоживслужби вимагає гроші від власника закладу - Чиновник з Одеси попався на хабарі за «кришування» кафе під час карантину
    Правоохоронці стверджують, що задокументували, як працівник Держпродспоживслужби вимагає гроші від власника закладу
    фото: ДБР

    У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

    23 березня посадовця Держпродспоживслужби Одеської області детективи Державного бюро розслідувань спіймали на хабарі. Він нібито обіцяв за гроші не перешкоджати діяльності ресторану під час посиленого карантину, повідомляє пресслужба ДБР.

    Як зазначили у пресслужбі ДБР, чиновник, якого спіймали на отриманні грошей, за службовими обов'язками мав контролювати виконання карантинних обмежень закладами харчування. Втім, судячи з матеріалів кримінального провадження, посадовець вирішив отримати від власників бізнесу гроші, а також неформально дозволити кафе працювати попри заборону.

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    Чиновник з Одеси попався на хабарі за «кришування» кафе під час карантину

    Правоохоронці стверджують, що задокументували, як працівник Держпродспоживслужби вимагає гроші від власника закладу. Під час отримання ним грошей детективи ДБР й затримали підозрюваного. У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини поблизу столиці.

    Теги: СБУ хабар Одеса гроші чиновник
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