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    В Одесі СБУ викрила банду, підконтрольну «злодію в законі» з РФ

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    Затримані займались розбоєм з використанням вогнепальної зброї - В Одесі СБУ викрила банду, підконтрольну «злодію в законі» з РФ
    Затримані займались розбоєм з використанням вогнепальної зброї
    фото: СБУ

    Злочинці були вихідцями з Одеської та Миколаївської областей

    Служба безпеки України викрила в Одесі злочинне угруповання, причетне до розбійних нападів та «вибивання» грошей з підприємців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Як встановило слідство, банду контролював «злодій у законі» з Росії, якого раніше затримали українські правоохоронці. Злочинці були вихідцями з Одеської та Миколаївської областей. За місцем мешкання затриманих провели обшуки. Співробітники СБУ вилучили предмети, котрі підтверджують їхню вину, зокрема засоби зв'язку та предмети катування.

    За версією правоохоронців, затримані вимагали з підприємців Одеської та Миколаївської областей гроші, та займались розбоєм з використанням вогнепальної зброї. На одного з одеських бізнесменів вони здійснили напад на початку лютого цього року. Вони погрожували й били потерпілого, аби заволодіти його майном. Після злочину правопорушники тривалий час надійно переховувались від поліції. Двох зловмисників затримали у середмісті Миколаєва.

    Тим часом, з початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

    Теги: Росія СБУ Одеса гроші злочинність
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