В Одесі СБУ викрила банду, підконтрольну «злодію в законі» з РФ

Злочинці були вихідцями з Одеської та Миколаївської областей

Служба безпеки України викрила в Одесі злочинне угруповання, причетне до розбійних нападів та «вибивання» грошей з підприємців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, банду контролював «злодій у законі» з Росії, якого раніше затримали українські правоохоронці. Злочинці були вихідцями з Одеської та Миколаївської областей. За місцем мешкання затриманих провели обшуки. Співробітники СБУ вилучили предмети, котрі підтверджують їхню вину, зокрема засоби зв'язку та предмети катування.

За версією правоохоронців, затримані вимагали з підприємців Одеської та Миколаївської областей гроші, та займались розбоєм з використанням вогнепальної зброї. На одного з одеських бізнесменів вони здійснили напад на початку лютого цього року. Вони погрожували й били потерпілого, аби заволодіти його майном. Після злочину правопорушники тривалий час надійно переховувались від поліції. Двох зловмисників затримали у середмісті Миколаєва.

Тим часом, з початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».