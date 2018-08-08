Чоловік вирішив поквитатися зі своєю колишньою за допомогою гранати: поліція йому завадила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишня виявилась співробітницею одного з обласних відділів поліції

В Одесі поліція затримала чоловіка, який мав намір застосувати гранату проти своєї колишньої дружини. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

За його даними, затримання відбулося близько сьомої години вечора на вулиці Пантелеймонівській. Було затримано озброєного гранатою чоловіка, вибухонебезпечний предмет було вилучено.

Раніше до правоохоронців звернулася працівниця одного з обласних відділів поліції. У своїй заяві жінка повідомила, що протягом тривалого часу колишній чоловік переслідує її, погрожуючи розправою їй, її родині та дітям.

«Відпрацьовуючи отриману інформацію, поліцейські з’ясували, що чоловік не просто допікає колишню дружину, а й виношує намір перейти від словесних погроз до реальних дій. Дізнавшись, що жінка збирається у справах до Одеси, він вирішив влаштувати їй у прямому сенсі вибухову зустріч. Не переймаючись ні долею колишньої дружини, ні долями десятків одеситів та гостей міста, які могли постраждати від його дій, для розправи зловмисник обрав людне місце поблизу залізничного вокзалу та закладів громадського харчування», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці завадила чоловікові здійснити наміри.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР ще й за статтями 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця та), 14 (готування до злочину) і 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.