Мер Одеси та замміністра економіки Греції намітили план співпраці

На даний час представницька одеська делегація на чолі з міським головою Геннадієм Трухановим перебуває з робочим візитом у Грецькій Республіці. Геннадій Труханов вже зустрівся з заступником міністра економіки і розвитку Греції паном Стергіосом Піціорласом і з мером Пірея Яннісом Моралісом. В ході зустрічі з паном Піціорласом Геннадій Труханов



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Зустріч мера Одеси Геннадія Труханова із заступником міністра економіки і розвитку Греції Стергіосом Піціорласом

Мер Одеси та замміністра економіки Греції намітили план співпраці

На даний час представницька одеська делегація на чолі з міським головою Геннадієм Трухановим перебуває з робочим візитом у Грецькій Республіці. Геннадій Труханов вже зустрівся з заступником міністра економіки і розвитку Греції паном Стергіосом Піціорласом і з мером Пірея Яннісом Моралісом.

В ході зустрічі з паном Піціорласом Геннадій Труханов представив стратегію розвитку Одеси, розроблені інвестиційні проекти, в числі яких - план сталого розвитку міського транспорту, розвиток аеропорту, впровадження системи електронного квитка, тематичні парки міст-побратимів та інші.

Мер Одеси відзначив, що в поточному році в місті з'явиться ще один красивий арт-об'єкт «Грецький парк», який зводиться на приморських схилах спільними зусиллями одеських і грецьких фахівців.

«Одесу по праву можна вважати центром транспортної розв'язки не тільки України, а й міжнародних шляхів сполучення. Питання успішного функціонування і розвитку транспортного комплексу є актуальними і пріоритетними для нашого міста. І для нас важливий досвід наших міжнародних друзів», - зазначив Геннадій Труханов.

Пан Піціорлас розповів про грецький досвід розвитку аеропортів і морських портів, поділився практикою залучення іноземних інвестицій.

«Важливим аспектом економічних відносин між Грецією і Україною є міцні зв'язки між містами-побратимами. Економічний потенціал Одеси величезний, і місто має стати ще більш сильним економічним центром і одним з основних портів Чорного моря», - підкреслив заступник міністра економіки і розвитку Греції.

У цьому році виповнюється 25 років з моменту встановлення побратимських відносин між Одесою і Піреєм. Договір про побратимство був підписаний 25 березня 1993 року в Одесі.

В ході зустрічі в муніципалітеті Пірея сторони обговорили питання економічного і культурно-освітнього співробітництва, а також намітили план заходів, спрямованих на популяризацію національних культур у містах-побратимах. Уже в березні поточного року очікується візит делегації мерії Пірея з метою обговорення проведення Днів Греції в Одесі.

Також в ході зустрічі Геннадій Труханов і Янніс Мораліс домовилися про проведення товариського матчу між одеським «Чорноморцем» і знаменитим грецьким клубом, чемпіоном країни 2016/17 - «Олімпіакосом». Кошти, зібрані в ході проведення матчу, підуть на благодійні цілі.

Джерело: Українські новини