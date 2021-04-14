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    Covid-19 в Одеській області не відступає: за добу померли 42 мешканці регіону

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    Станом на 14 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 122568 жителів, - Covid-19 в Одеській області не відступає: за добу померли 42 мешканці регіону
    Станом на 14 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 122568 жителів,
    Фото з відкритих джерел

    Серед нових хворих – 35 дітей та 18 медичних працівників

    В Одеській області протягом минулого дня, 13 квітня, лабораторно підтверджено 906 нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 35 дітей та 18 медичних працівників. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 400, та в Чорноморську – 78. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 42 людей. Одужали за минулу добу 475 осіб. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 2526 ПЛР-тестів та 571 ІФА-тест за добу.

    Станом на 14 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 122568 жителів, з яких 5437 дітей та 3750 медпрацівники. Померли ж від початку пандемії 2154 людини, а видужали 87837 осіб. За весь час провели 519830 ПЛР-тестів та 164589 ІФА-тестів для визначення ковід-хворих.

    Тим часом, В Україні минулої доби підтверджено 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби. За даними МОЗ, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. За добу госпіталізовано – 5 063 особи; зафіксовано летальних випадків – 467; одужало – 12 384 особи; здійснено тестувань – 134 342.

    Теги: Одещина коронавірус
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