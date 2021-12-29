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    ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)

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    Ввезли iPhone на 5 млн грн: ДБР підозрює одеську митницю в схемі - ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)
    Ввезли iPhone на 5 млн грн: ДБР підозрює одеську митницю в схемі
    фото: ДБР

    ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці своїм службовим становищем

    В Одесу через аеропорт намагалися ввезти понад 200 телефонів iPhone. Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють в співробітництві з контрабандистом Одеську митницю. Про це повідомляє ДБР в Одеській області.

    Слідчі теруправління ДБР у Миколаєві здійснюють розслідування стосовно посадовців митного поста «Міжнародний аеропорт Одеса», які сприяли контрабанді брендових телефонів.

    Інцидент трапився 25 грудня, коли прибув чоловік рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів. У громадянина України були чотири валізи. Його викрили, коли він пройшов зону митного контролю без огляду.

    Представники внутрішньої безпеки митниці спільно з працівниками ДБР повернули громадянина на перевірку багажу. Під час перевірки правоохоронці виявили у чоловіка понад 200 телефонів «iPhone» на загальну суму понад 5 млн гривень.

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    ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)
    ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)
    ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)
    ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)
    фото: ДБР

    Телефони вилучені, вирішується питання щодо накладення на них арешту.

    ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

    Теги: Одеса аеропорт розслідування
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    ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)