ДБР викрило багатомільйонну схему контрабанди iPhone на Одеській митниці (фото)

Ввезли iPhone на 5 млн грн: ДБР підозрює одеську митницю в схемі

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці своїм службовим становищем

В Одесу через аеропорт намагалися ввезти понад 200 телефонів iPhone. Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють в співробітництві з контрабандистом Одеську митницю. Про це повідомляє ДБР в Одеській області.

Слідчі теруправління ДБР у Миколаєві здійснюють розслідування стосовно посадовців митного поста «Міжнародний аеропорт Одеса», які сприяли контрабанді брендових телефонів.

Інцидент трапився 25 грудня, коли прибув чоловік рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів. У громадянина України були чотири валізи. Його викрили, коли він пройшов зону митного контролю без огляду.

Представники внутрішньої безпеки митниці спільно з працівниками ДБР повернули громадянина на перевірку багажу. Під час перевірки правоохоронці виявили у чоловіка понад 200 телефонів «iPhone» на загальну суму понад 5 млн гривень.

Телефони вилучені, вирішується питання щодо накладення на них арешту.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).