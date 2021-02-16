До берегів Одеси зайшло судно з хворим на Covid-19 екіпажем, капітан приховав інформацію

Це вже другий випадок, коли капітани суден приховують наявність хворих на борту

Усі хворі виявились філіппінцями.

Судно Silver Lady під прапором Мальти 5 лютого зайшло у Чорноморский порт.

Однак про спалах коронавірусу на борту капітан не попередив, повідомляє «Думская»

На кораблі була 21 людина. Про це повідомив директор Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті Микола Голубятников.

Серед членів екіпажу 13 людей хворіли на Covid-19, 2 – вже побороли хворобу та 6 – перебували у групі ризику.

Перед заходом в порт капітан не повідомив про хворих, тому судно без проблем доставили до причалу. Наступного дня після прибуття одного моряка зняли з Silver Lady через підозру на коронавірус.

Одразу після цього медики прибули на борт та екстрено взяли проби і провели дослідження. До слова, всі хворі виявились філіппінцями.

Це вже другий випадок, коли капітани суден приховують наявність хворих на борту, – зауважив Голубятников.

Після тестування судно доставили до карантинного причалу та провели дезінфекцію приміщень. Власнику запропонували надіслати змінний екіпаж, він згодом прибув. Натомість хворих людей помістили в Чорноморську лікарню.

Суховантаж з новим екіпажем покинув порт ввечері 13 лютого, попрямувавши в Роттердам.

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