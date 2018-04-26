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    До Дня джазу в Одесі представлять масштабний музичний проект

    Видатні майстри академічної та джазової музики представлять різні жанри на концерті «Global Jazz Day ЮНЕСКО» «Джаз і Класика» в Одесі
    30 квітня 2018 року в рамках Міжнародного дня джазу в Одеській філармонії відбудеться концерт «Global Jazz Day ЮНЕСКО» «Джаз і Класика». Початок - о 19:00. «Джаз і Класика» - масштабний проект за участю 65 музикантів. Цього року на концерті буде представлено незвичайний синтез музики. Видатні майстри
    • 26 Квiтня, 07:20
    • Розсилка

    Видатні майстри академічної та джазової музики представлять різні жанри на концерті «Global Jazz Day ЮНЕСКО» «Джаз і Класика» в Одесі

    30 квітня 2018 року в рамках Міжнародного дня джазу в Одеській філармонії відбудеться концерт «Global Jazz Day ЮНЕСКО» «Джаз і Класика». 

    Початок - о 19:00. 

    «Джаз і Класика» - масштабний проект за участю 65 музикантів. Цього року на концерті буде представлено незвичайний синтез музики. Видатні майстри академічної та джазової музики - симфонічний оркестр і біг-бенд, хор, солісти, струнний квартет і джазове тріо - виступлять у жанрах концерту, меси, камерної музики, використовуючи елементи свінгу й імпровізації. 

    Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».

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    Вперше буде виконаний концерт композитора Миколи Капустіна для фортепіано з оркестром у супроводі об'єднаного філармонічного і джазового оркестрів під керуванням Ігоря Шаврука і Миколи Голощапова. За роялем - Анастасія Краснобаєва. 

    Струнний квартет «Гармонія світу» виконає джазові фантазії на теми Річарда Роджерса і Джерома Керна, Ерролла Гарнера, Джиммі Макх'ю і Антоніо Жобіма. 

    Хор Юрія Кучурівского за участю солістки Одеського національного академічного театру опери та балету Юлії Ворох спільно з тріо Олексія Петухова представлять фрагменти джазової меси «Massin Blue» сучасного англійського автора Уілла Тодда. 

    Олексій Петухов і вокалістка Катерина Кравченко вперше виступлять із симфонічним оркестром Ігоря Шаврука. 

    Також у джазовому марафоні виступить Рейчел Терієн (США) з тріо Олексія Петухова. Леді, яка грає на трубі, розширить уявлення любителів музики про роль жінок-імпровізаторів у сучасному джазі. 

    Ведуча - Олена Шевченко. Продюсер проекту - Михайло Фрейдлін. 
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