До Дня джазу в Одесі представлять масштабний музичний проект
- 26 Квiтня, 07:20
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Видатні майстри академічної та джазової музики представлять різні жанри на концерті «Global Jazz Day ЮНЕСКО» «Джаз і Класика» в Одесі30 квітня 2018 року в рамках Міжнародного дня джазу в Одеській філармонії відбудеться концерт «Global Jazz Day ЮНЕСКО» «Джаз і Класика».
Початок - о 19:00.
«Джаз і Класика» - масштабний проект за участю 65 музикантів. Цього року на концерті буде представлено незвичайний синтез музики. Видатні майстри академічної та джазової музики - симфонічний оркестр і біг-бенд, хор, солісти, струнний квартет і джазове тріо - виступлять у жанрах концерту, меси, камерної музики, використовуючи елементи свінгу й імпровізації.
Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».
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Ведуча - Олена Шевченко. Продюсер проекту - Михайло Фрейдлін.