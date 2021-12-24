На Одещині узбережжя знову заполонили тисячі гігантських медуз (відео)

Кількість викинутих медуз на всьому пляжі становить сотні тисяч

У Чорному морі зустрічається 30 видів медуз, серед яких переважна більшість – дрібні, діаметром не більше 20 мм

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області штормом викинуло на берег сотні тисяч медуз. Про це повідомив еколог Іван Русєв на сторінці у Facebook.

За його словами, виявлено викид медуз корнеротів на багатокілометровому пересипу нацпарку. В цілому їх – сотні тисяч.

«Вчора відкрили для себе новий випуск медуз Корнерот. Кількість викинутих медуз на всьому пляжі довжиною ночівлі в національному парку становить сотні тисяч», – написав Русєв.

За даними фахівців, в Чорному морі зустрічається 30 видів медуз, серед яких переважна більшість – дрібні, діаметром не більше 20 мм.

«До великих представників відносяться широко поширена місячна або вухата медуза Аурелія і корнерот. Це медузи-хижаки, що харчуються дрібними планктонними тваринами. Тривалість їхнього життя невелика – близько 1 року», – уточнив фахівець.

Він зазначає, що медузи, як правило, не залучені в харчові ланцюги природних екосистем моря і, їх, за рідкісним винятком поїдання шакалами або воронами, ніхто з представників фауни не розглядає як корм.

«Але хвильові процеси моря скоро їх перетворять на «біологічний пил», який і буде залучений в харчовий ланцюг морських і лиманних екосистем», – зазначає еколог.

Як раніше повідомлялося, після потужного шторму уздовж прибережної зони в Національному природному парку «Тузлівські лимани» на берег викинуло багато сміття та медуз.

Як раніше повідомлялося, на початку жовтня у порту Одеси в Чорному морі сфотографували величезну кількість медуз.

Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.



