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    Дорослих та маленьких одеситів безкоштовно будуть катати у «Трамваї щастя»

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    Дорослих та маленьких одеситів безкоштовно будуть катати у «Трамваї щастя»

    Акція присвячена Дню захисту дітей

    1 червня 2018 року, у Міжнародний день захисту дітей, в Одесі відбудеться музично-розважальний захід «Трамвай щастя». 

    Всі охочі зможуть безкоштовно покататися у святково оформленому трамваї за маршрутом: курортно-пляжний комплекс «Аркадія» - Тираспольська площа. 

    Пасажирам представлять концертно-розважальну програму за участю творчих колективів міста. 

    Захід проходитиме з 12.00 до 18.00. 
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