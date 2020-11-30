ДТП на Одещині: рятувальники гасили автівку та діставали водія із салону

Дві серйозних ДТП сталися у ночі в Одеській області

Двоє людей травмувалися під час дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вулиці Варненська в Одесі.

Там розповіли, що повідомлення про зіткнення мікроавтобуса з легковим автомобілем отримали о 21:44 29 листопада. На місці рятувальники дістали водія легковика та передали його медикам.

Ще одна аварія о 02:33 30 листопада трапилася за селом Барабой в Одеському районі. За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення з придорожнім деревом спалахнув легковий автомобіль.

Працівники ДСНС локалізували пожежу о 02:47 та повністю загасили її о 03:10 на площі 4 квадратних метри.

Загиблих та травмованих під час ДТП немає. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив салон автомобіля.