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    ДТП на Одещині: рятувальники гасили автівку та діставали водія із салону

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    ДТП на Одещині: рятувальники гасили автівку та діставали водія із салону

    Дві серйозних ДТП сталися у ночі в Одеській області

    Двоє людей травмувалися під час дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вулиці Варненська в Одесі.

    Там розповіли, що повідомлення про зіткнення мікроавтобуса з легковим автомобілем отримали о 21:44 29 листопада. На місці рятувальники дістали водія легковика та передали його медикам.

    Ще одна аварія о 02:33 30 листопада трапилася за селом Барабой в Одеському районі. За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення з придорожнім деревом спалахнув легковий автомобіль.

    Працівники ДСНС локалізували пожежу о 02:47 та повністю загасили її о 03:10 на площі 4 квадратних метри.

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    ДТП на Одещині: рятувальники гасили автівку та діставали водія із салону
    ДТП на Одещині: рятувальники гасили автівку та діставали водія із салону

    Загиблих та травмованих під час ДТП немає. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив салон автомобіля.

    Теги: ДТП ДСНС Одещина автомобіль рятувальники
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