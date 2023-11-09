Ексначальниця податкової Одещини отримала вирок

Наталія Чеботарьова отримала шість років в'язниці

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими колишню виконувачку обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука у пропозиції та наданні 25 тисяч доларів неправомірної вигоди начальнику управління прокуратури Одеської області Михайлу Сербіну. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У САП не вказуються прізвища обвинувачених, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться саме про Чеботарьову та Мосійчука.

«9 листопада 2023 року за участі прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишніх виконувачку обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області та її заступника визнано винуватими у пропозиції та наданні 25 тис. дол. неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури», – йдеться в повідомленні.

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Чеботарьовій призначено покарання у виді шести років позбавлення волі, з позбавленням п'ять рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Заступнику ексочільниці прокуратури Мосійчуку суд визначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, з позбавленням рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки з конфіскацією майна.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше повідомлялося, що Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо.