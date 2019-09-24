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    «Гоп-стоп» по-одеські: неповнолітня пограбувала однолітка посеред вулиці

    • Розсилка
    «Гоп-стоп» по-одеські: неповнолітня пограбувала однолітка посеред вулиці

    Правоохоронці проводять слідчі дії

    З 15-річним хлопцем його ровесниця познайомилася на вулиці. Під час спілкування дівчина попросила подивитися мобільний телефон, а отримавши бажане, - втекла.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Потерпілий відразу звернувся до поліції.

    В ході розшукових заходів співробітники Приморського ВП встановили правопорушницю. 15-річна одеситка зізналася у скоєному. Зі слів дівчини, телефон вона продала, а гроші витратила на розваги.

    Неповнолітній вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

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