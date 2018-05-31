Громадський транспорт Одеси змінює графік роботи
-
Розсилка
Про тимчасову зміну руху міського транспорту
З 1 червня у зв'язку з проведенням капремонту на вул. Преображенській ріг вул. Софіївської буде тимчасово змінено рух міського транспорту.
Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».
Так, з 1 червня 2018 року на період проведення робіт вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міських маршрутів загального користування:
- Автобусного маршруту № 117: у напрямку руху до Пересипського мосту - від пров. Маяковського на вул. Єлісаветинську, вул. Торгову і далі за маршрутом.
- Автобусного маршруту № 145: у напрямку руху до Пересипського мосту - від пров. Маяковського на вул. Єлісаветинську, вул. Торгову, вул. Софіївську і далі за маршрутом.
- Автобусного маршруту № 137: у напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. Гоголя пров. Маяковського, на вул. Єлісаветинську, вул. Торгову, вул. Софіївську і далі за маршрутом; у напрямку руху до залізничного вокзалу - від вул. Софіївської на вул. Торгову, вул. Єлісаветинську, пров. Маяковського, вул. Гоголя, Сабанєєв міст, вул. Катерининську і далі за маршрутом.
- Автобусного маршруту № 220а: у напрямку руху до Економічного університету - від пров. Маяковського на вул. Преображенську ріг вул. Єлісаветинської (кінцева зупинка); у напрямку руху до залізничного вокзалу - від вул. Єлісаветинської вул. Преображенською на вул. Буніна і далі за маршрутом.