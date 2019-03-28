Грузин за $50 намагався незаконно потрапити в Україну



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Фото: прес-служба Одеського прикордонного загону

Іноземець намагався дати хабара прикордоннику

Вчора, 27 березня, в пункті пропуску «Чорноморський морський порт», 25-річний громадянин Грузії не зміг підтвердити мету поїздки до України і намагався за 50 доларів «домовитись» з прикордонниками. Про це повідомляє прес-служба Одеського прикордонного загону.

«Учора в пункті пропуску «Чорноморський морський порт» під час оформлення пасажирів, які прибули рейсом Батумі (Грузія) — Чорноморськ (Україна), прикордонники Одеського загону виявили громадянина який помітно нервував. Під час поглибленої перевірки, 25-річний громадянин Грузії не зміг підтвердити мету поїздки до України та запропонував охоронцям кордону хабар у розмірі 50 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону України», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники від хабара відмовились.

Стосовно правопорушників складено протоколи за ст. 369 ч. 1 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники зазначили, що на цьому тижні в одеському аеропорту прикордонники відмовлялися від хабара в 600 доларів США, які намагався надати громадянин Туреччини за розв’язання питання щодо пропуску його друзів.