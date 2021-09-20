На Одещині юнак загинув під колесами потяга

Від отриманих травм 18-річний житель Балти загинув на місці

На Одещині 18-річний юнак загину рід колесами потяга. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями Перельоти та Балта о 02:00. Про це повідомляє поліція в Одеській області.

Зі слів машиніста товарного потягу, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Від отриманих травм 18-річний житель Балти загинув на місці. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі.

До слова, у Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу. Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок.

Також, на Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг.