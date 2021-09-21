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    В Одесі посеред міста виросли кавунові гори (фото)

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    Середня ціна на кавуни на Одещині в межах 3-4 гривень - В Одесі посеред міста виросли кавунові гори (фото)
    Середня ціна на кавуни на Одещині в межах 3-4 гривень
    Фото: culturemeter.od.ua

    Солодку ягоду не встигають реалізувати через магазини, тож партіями розвантажують на вулицях міста

    Через великий урожай баштанних на Одещині, їх не встигають реалізувати через магазини та звичайні ринки. Кавуни партіями завозять вантажівками та розвантажують посеред міста, утворюючи зелені гори. Одну з таких гір помітили на вулиці Пантелеймонівській біля кінотеатру «Родина». Кавунові гори ростуть на селищі Котовського і Таїрова, пише «Культурометр».

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    В Одесі посеред міста виросли кавунові гори (фото)
    В Одесі посеред міста виросли кавунові гори (фото)

    При цьому кавуни нікому не заважають – пішоходи можуть вільно ходити. А сама гора виглядає досить екзотично.

    Як раніше повідомлялося, на Одещині виростили кавуни у формі серця.

    До слова, у селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни.

    Нагадаємо, в Україні виростили кавуна-велетня.

    Теги: Одещина їжа урожай
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    В Одесі посеред міста виросли кавунові гори (фото)