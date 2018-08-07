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    Історія з вирубаним парком в Одесі отримала продовження

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    Вирубаний парк в Одесі - Історія з вирубаним парком в Одесі отримала продовження
    Вирубаний парк в Одесі

    Влада обіцяє, що будуть посаджені нові дерева

    Забудовник території колишнього Будинку прийомів Одеської міськради висадить нові зелені насадження замість вирубаних ним двох сотень дерев.

    Таку заяву зробив виконуючий обов’язки директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради Віталій Денисов.

    За його словами, ділянку озеленять на 3,5 мільйона гривень. Що саме висадять бізнесмени на місці знищеного ними парку, чиновник не розповів.

    Нагадаємо, більше 200 дерев спиляли на Гагарінському плато в Одесі невідомі. Інцидент стався в суботу, 4 серпня. Дерева знищувало приблизно десять молодих людей з бензопилами.

    В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов’язане зі зміною клімату.

    Джерело: Думская

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