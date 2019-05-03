Кодимські поліцейські оперативно затримали двох крадіїв



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Підозрювані вкрали металеву сітку з приватного подвірря.

Вночі двоє місцевих жителів, які раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців, пробралися до чужого двору та викрали металеву решітку.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про крадіжку до поліції повідомив потерпілий.

Менш ніж за годину поліцейські знайшли підозрюваних у місцевому парку: загорнувши решітку у ганчір’я, 37-ми та 43-річний чоловіки несли її до пункту прийому металобрухту.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.