  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кодимські поліцейські оперативно затримали двох крадіїв

    • Розсилка
    Кодимські поліцейські оперативно затримали двох крадіїв

    Підозрювані вкрали металеву сітку з приватного подвірря.

    Вночі двоє місцевих жителів, які раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців, пробралися до чужого двору та викрали металеву решітку.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Про крадіжку до поліції повідомив потерпілий.

    Менш ніж за годину поліцейські знайшли підозрюваних у місцевому парку: загорнувши решітку у ганчір’я, 37-ми та 43-річний чоловіки несли її до пункту прийому металобрухту.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває.

    Читайте також
    кримінал Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ