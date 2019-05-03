Кодимські поліцейські оперативно затримали двох крадіїв
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Розсилка
Підозрювані вкрали металеву сітку з приватного подвірря.
Вночі двоє місцевих жителів, які раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців, пробралися до чужого двору та викрали металеву решітку.
Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
Про крадіжку до поліції повідомив потерпілий.
Менш ніж за годину поліцейські знайшли підозрюваних у місцевому парку: загорнувши решітку у ганчір’я, 37-ми та 43-річний чоловіки несли її до пункту прийому металобрухту.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.