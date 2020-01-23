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    Команда «Морські вовки» стала переможцем етапу Української молодіжної хокейної ліги

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    Команда «Морські вовки» стала переможцем етапу Української молодіжної хокейної ліги

    Команда «Морські вовки-07» Одеської спортшколи «Джінестра» здобула дві перемоги над суперником у грі етапу Української молодіжної хокейної ліги

    З 18 по 19 січня 2020 року в Одесі проходив другий етап Української молодіжної хокейної ліги.

    Одесу на змаганнях представила команда «Морські вовки-07» - вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Джінестра».

    Одесити провели дві гри проти хокейного клубу «Кременчук» Дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард», здобувши дві перемоги над суперником з рахунком 7: 5 і відповідно 12: 4.

    спорт школа хокей одесити
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