Новим міністром спорту Росії став раніше засуджений громадянин



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Попри сумнівне минуле Олег Матицин користується довірою Владіміра Путіна Gol.ru

У 2009 році Матицин за рішенням Басманного суду був відсторонений від посади ректора держуніверситету фізкультури

Призначений напередодні міністром спорту РФ Олег Матицин вісім років тому був засуджений за передачу земель Російського держуніверситету фізкультури під Черкізовський ринок.

З 2001 по 2006 роки Матицин був ректором університету фізкультури. За даними слідства, він перевищив свої посадові повноваження і передав в оренду комерційним структурам ділянку землі, що знаходиться у федеральній власності. На території ділянки функціонував Черкізовський ринок. Слідство вважало, що в результаті дій Матицина бюджету РФ було завдано збитків у розмірі 120 мільйонів рублів.

У 2009 році Матицин за рішенням Басманного суду був відсторонений від посади ректора. В цьому ж році Черкізовський ринок був закритий у зв'язку з порушеннями санітарних і пожежних норм. Згодом його знесли.

У березні 2012 року Ізмайловський суд Москви визнав Матицина винним у перевищенні посадових повноважень і оштрафував на 20 тисяч рублів. Прокуратура оскаржила вирок, вважаючи його занадто м'яким. При цьому Матицин себе винним не визнавав, а адвокати екс-ректора наполягали на припиненні кримінальної справи. Однією з ліній захисту було твердження, що дії Матицина не тільки не призвели до збитків для держави, а й захистили його інтереси, так як вуз отримував за оренду землі плату, тому федеральний бюджет частково був позбавлений необхідності фінансувати університет.

У липні 2012 року Басманний суд розглянув касаційну скаргу на вирок. Суд визнав вердикт нижчої інстанції обґрунтованим, однак звільнив Матицина від покарання у зв'язку із закінченням терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Олег Матицин замінив на посаді міністра спорту РФ Павла Колобкова. Матицин також обіймає пост президента Міжнародної федерації студентського спорту (FISU), що відповідає за проведення універсіад.