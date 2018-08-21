Луценко повідомив про знайдену на одеському ринку контрабанду на $150 млн



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За словами генпрокурора, йдеться про 100 тисяч тонн тканин без документів

Правоохоронці знайшли на одеському ринку «7 кілометр» товар на 150 млн доларів без жодних документів.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу у вівторок, 21 серпня.

«Хочу сказати, що коли ми почали перевіряти фактичне місцезнаходження викрадених контейнерів на «7 кілометрі», сталась більш глобальна подія. Було знайдено необлікований, без жодних документів, товарів уже на 150 млн доларів, які зберігаються у понад 300 складах «7 кілометру», - сказав Луценко.

За словами генпрокурора, йдеться про 100 тисяч тонн тканин.

Раніше повідомлялося, що екс-депутата Старосамбірської райради на Львівщині Миколу Кулика, який у березні 2018 року намагався провезти через кордон майже 150 кг бурштину, оштрафували на 4,5 млн грн.

Джерело: 112 Україна