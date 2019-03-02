Малозабезпеченим одеситам надали допомогу на оплату комуналки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще 88 малозабезпеченим сім'ям Одеси за рішенням спеціальної комісії призначена адресна муніципальна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг

28 лютого 2019 року відбулося 3-тє засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. На засіданні були розглянуті 88 звернень громадян Одеси.

Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 75 громадянам Одеси на загальну суму 387 600.

Трьом громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Адресна муніципальна підтримка на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги громадянам міста Одеси надається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.