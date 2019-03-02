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    Малозабезпеченим одеситам надали допомогу на оплату комуналки

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    Малозабезпеченим одеситам надали допомогу на оплату комуналки

    Ще 88 малозабезпеченим сім'ям Одеси за рішенням спеціальної комісії призначена адресна муніципальна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг

    28 лютого 2019 року відбулося 3-тє засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. На засіданні були розглянуті 88 звернень громадян Одеси.

    Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 75 громадянам Одеси на загальну суму 387 600.
    Трьом громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

    Адресна муніципальна підтримка на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги громадянам міста Одеси надається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

    Комісія з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №512 от 14.07.2011 р.   (із змінами згідно з рішенням №63 від 24.03.2015 р.)
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