Малозабезпеченим одеситам надають матдопомогу



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Ще 152 малозабезпеченим громадянам і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога

30 серпня 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 31), на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

На підставі рішення Піклквальної ради 152 громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на вирішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

надання адресної матеріальної допомоги 1 ветерану війни, який знаходиться в складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги 48 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги (до 5800 грн.) 100 громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Питання про надання матеріальної допомоги трьом громадянам винесено на розгляд на особистий прийом заступника мера.

Крім того, 10 громадянам надано рекомендації щодо надання додаткових документів.

Також прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) п'яти багатодітним сім'ям.

Адресна матеріальна допомога ветеранам війни, малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси призначається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.