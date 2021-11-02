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    НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Галантерника

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    Володимир&nbsp;Галантерник&nbsp;володіє в Одесі частками у ринках &laquo;Привоз&raquo; та &laquo;Сьомий кілометр&raquo; - НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Галантерника
    Володимир Галантерник володіє в Одесі частками у ринках «Привоз» та «Сьомий кілометр»
    фото: forbes

    Галантерник переховується від досудового розслідування

    Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якому інкримінують причетність до створення злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків територіальній громаді обсягом 689 млн грн. Відомості про розшук оприлюднені відповідною структурою Міністерства внутрішніх справ.

    Як випливає з повідомлення МВС, НАБУ розшукує Галантерника як людину, що переховується від досудового розслідування. Дата зникнення – 31 серпня 2021 року, місто Харків.

    Фігуранту кримінального провадження Галантернику, зокрема, інкримінують вчинення злочинів за ознаками ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 (участь у злочинній організації; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом; одержання неправомірної вигоди та надання цієї неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

    скріншот з сайту МВС

    скріншот з сайту МВС

    Відомо, що Галантерник володіє в Одесі частками у ринках «Привоз», «Сьомий кілометр», торгово-розважальних центрах City Center, City Center «Котовський», Аркадія Сіті і бутик-готель De Paris. ЗМІ стверджують, що мільярдер живе в Лондоні.

    До слова, Вищий антикорупційний суд 28 жовтня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього заступника одеського міського голови Петра Рябоконя запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 млн грн.

    Ексзаступника разом із іншими 15 людьми підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

    Нагадаємо, мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

    6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

    У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

    Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

    8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

    Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.

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    Теги: Харків МВС НАБУ Одеса будівництво розшук
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    НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Галантерника