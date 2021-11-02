НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Галантерника

Володимир Галантерник володіє в Одесі частками у ринках «Привоз» та «Сьомий кілометр»

Галантерник переховується від досудового розслідування

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якому інкримінують причетність до створення злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків територіальній громаді обсягом 689 млн грн. Відомості про розшук оприлюднені відповідною структурою Міністерства внутрішніх справ.

Як випливає з повідомлення МВС, НАБУ розшукує Галантерника як людину, що переховується від досудового розслідування. Дата зникнення – 31 серпня 2021 року, місто Харків.

Фігуранту кримінального провадження Галантернику, зокрема, інкримінують вчинення злочинів за ознаками ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 (участь у злочинній організації; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом; одержання неправомірної вигоди та надання цієї неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

скріншот з сайту МВС

Відомо, що Галантерник володіє в Одесі частками у ринках «Привоз», «Сьомий кілометр», торгово-розважальних центрах City Center, City Center «Котовський», Аркадія Сіті і бутик-готель De Paris. ЗМІ стверджують, що мільярдер живе в Лондоні.

До слова, Вищий антикорупційний суд 28 жовтня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього заступника одеського міського голови Петра Рябоконя запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 млн грн.

Ексзаступника разом із іншими 15 людьми підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

Нагадаємо, мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.