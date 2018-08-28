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    Минулий тиждень подарував Одесі сім пар близнюків

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    Минулий тиждень подарував Одесі сім пар близнюків

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 248 немовлят. Минулий тиждень в Одесі видався багатим на народження близнюків - за тиждень у місті народилися сім двійнят. 

    Новонароджені дівчатка минулого тижня здобули кількісну перевагу над хлопчиками - на світ з'явилися 132 маленькі одеситки і 116 юних одеситів. 

    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з'явилося на світ 71 немовля. 
    Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти - №2, №4, №5 та №7, а також обласний перинатальний центр. 

    З 9:00 20 вересня 2018 року після завершення щорічної планової дезінфекції та косметичного ремонту відновить роботу міський пологовий будинок №1. 
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