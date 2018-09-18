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    Минулого тижня в Одесі народилися п`ять двійнят

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    Минулого тижня в Одесі народилися п`ять двійнят

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 183 немовлят. За тиждень населення Одеси поповнили п'ять пар близнюків. 

    Минулого тижня новонароджені дівчатка здобули чисельну перевагу над хлопчиками - на світ з'явилися 93 юних одеситки і 90 маленьких одеситів. 
    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 69 малюків. 

    З 11 вересня 2018 року протягом місяця для проведення щорічного планового косметичного ремонту і дезінфекції тимчасово буде закрито міський пологовий будинок №4. З 9:00 20 вересня 2018 року після дезінфекції та косметичного ремонту відновить роботу міський пологовий будинок №1. 
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