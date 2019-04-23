Минулого тижня в Одесі народилося близько 182 малюки



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 182 немовлят. Минулий тиждень видався багатим на народження двійнят - за тиждень населення Одеси поповнили п'ять пар близнюків.

Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками - на світ з'явилися 93 маленьких одесити і 89 юних одеситок.

Лідерство за кількістю народжених дітей минулого тижня належить пологовому будинку №1, де побачили світ 47 немовлят.

З 22 квітня 2019 року на плановий косметичний ремонт і дезінфекцію протягом місяця закритий міський пологовий будинок №2. Решта чотири міських пологових будинки і обласний перинатальний центр ведуть прийом вагітних, роділь і породіль у звичайному режимі.