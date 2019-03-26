Екс-керівнику «Львівського бронетанкового заводу» суд почав оголошувати вирок



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Наразі прокурорами САП оголошено 17 аркушів обвинувального акту

У Солом’янському районному суді міста Києва почали оголошувати обвинувачувальний акт колишньому директору «Львівського бронетанкового заводу», його заступнику та ще трьом посадовим особам, яких підозрюють у розтраті 14 млн гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що розгляд кримінального провадження про обвинувачення п’ятьох осіб, а саме директора ДП «Львівський бронетанковий завод», його заступника, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил, керівника одного з відділів цього управління та засновника ТОВ «Булет Лайн», в розтраті бюджетних коштів під час поставки Львівському заводу двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню ЗСУ, що завдало збитків на суму понад 14 млн гривень.

Наразі прокурорами САП оголошено 17 аркушів обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні. Наступне судове засідання призначено на 27 травня 2019 року.

Нагадаємо, 13 липня директора «Львівського бронетанкового заводу» Романа Тимківа та його заступника затримали на робочому місці детективи НАБУ. Чиновників підозрюють у «привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем». Загалом, за даними НАБУ, було розтрачено більше 28 мільйонів гривень державних коштів.

Солом'янський районний суд Києва призначив директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту або застави в 2 мільйони гривень. Крім цього, його також відсторонили від посади. Згодом він обрав запобіжний захід для трьох затриманих посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод». За Тимківа внесла заставу його сестра.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

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