На базі відпочинку у Затоці стався вибух
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Розсилка
В Одеській області на території бази відпочинку у селищі Затока пролунав вибух
Один з відпочивальників - 27 річний чоловік - отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя. Потерпілого доправлено до лікарні, повідомили в Одеському Головному управлінні Нацполіції.
Інцидент трапився у готелі «Жасмин».
Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші під час підготовки до підпалу.
Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – умисне знищення або пошкодження майна.
Джерело: Gazeta.ua