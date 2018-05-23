На базі відпочинку у Затоці стався вибух

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В Одеській області на території бази відпочинку у селищі Затока пролунав вибух

Один з відпочивальників - 27 річний чоловік - отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя. Потерпілого доправлено до лікарні, повідомили в Одеському Головному управлінні Нацполіції.

Інцидент трапився у готелі «Жасмин».

Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші під час підготовки до підпалу.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – умисне знищення або пошкодження майна.

Джерело: Gazeta.ua