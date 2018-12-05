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    На блокпостах під Одесою з’явилася бронетехніка

    • Розсилка
    На блокпостах під Одесою з’явилася бронетехніка

    Всього на території Одеської області працює 31 блокпост

    У зв'язку з введенням воєнного стану деякі блокпости на в'їздах в Одесу посилили бронетехнікою.

    Про це повідомляє прес-служба управління поліції Одеської області.

    У поліції повідомили, що всього на території Одеської області працює 31 блокпост, з яких сім - стаціонарних та 24 мобільні. Вони розміщені на дорогах державного значення та на в'їздах до обласного центру.

    На блокпосту в обов'язковому порядку знаходяться співробітники поліції, Національної гвардії, і, за необхідності, - вибухотехніки, кінологи, військовослужбовці ЗСУ та бронетехніка. При цьому на деяких постах правоохоронці несуть службу у цілодобовому режимі, на інших - позмінно.

    «Тотального стоп-контролю немає. Зупиняють підозрілі автомобілі, можлива зупинка транспортних засобів з іноземною реєстрацією, тих, які за зовнішніми ознаками схожі на розшукувані і, звичайно, якщо водій порушує ПДР»,  - підкреслив керівник одеської поліції Дмитро Головін.

    Також він зазначив, що для безперешкодного пересування по території області не обов'язково мати при собі паспорт. У разі його відсутності та при необхідності документи будуть перевірятися в режимі онлайн за допомогою електронних баз даних поліції.

    Нагадаємо, міська влада Одеси створила раду оборони міста на період дії воєнного стану.

    Як повідомлялося, воєнний стан в Україні запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

    У понеділок силовики встановили блокпости на в’їздах до Вінниці.

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