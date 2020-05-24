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    У світі

    Військові НАТО перехоплювали російські літаки 300 разів за останній рік

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    Бельгійський пілот біля винищувача F-16 під час навчань у Литві, січень 2020 року - Військові НАТО перехоплювали російські літаки 300 разів за останній рік
    Бельгійський пілот біля винищувача F-16 під час навчань у Литві, січень 2020 року
    Фото: AFP

    Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року

    У Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що в 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

    Посадовець Альянсу, який побажав не називати свого імені, повідомив Болгарській службі Радіо Свобода, що активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року.

    «У 2019-му союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати або перекривати російські військові літаки по всій Європі», – зазначив представник НАТО.

    Раніше цього тижня п’ять літаків НАТО від трьох членів Чорноморського альянсу – Болгарії, Румунії і Туреччини – вирушили на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 і двох літаків-винищувачів Су-27, які наблизилися до спільного повітряного простору трьох країн у західній частині Чорного моря. Військові Болгарії заявили, що російські літаки повернулися в російський повітряний простір без інцидентів.

    «Вони роблять це регулярно. Перевіряють наші можливості і хочуть бачити, як ми будемо реагувати, як швидко будемо відправляти літаки і чи будуть наші радари їх бачити», – прокоментував ситуацію міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов.

    Сплеск російської військової активності в Чорному морі почався з 2014 року, коли Росія анексувала український півострів Крим. Відтоді Москва збільшила збройні сили в регіоні, що спонукало чорноморських членів НАТО посилити свої спостережні зусилля.

    Нагадаємо, 21 травня США заявили про намір вийти з Угоди про відкрите небо, що дозволяє беззбройні спостережні польоти над територіями держав-учасниць. Таке рішення було спричинене численними порушеннями з боку Росії.

    Крим Росія НАТО радари військові
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