Військові НАТО перехоплювали російські літаки 300 разів за останній рік



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Бельгійський пілот біля винищувача F-16 під час навчань у Литві, січень 2020 року Фото: AFP

Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року

У Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що в 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

Посадовець Альянсу, який побажав не називати свого імені, повідомив Болгарській службі Радіо Свобода, що активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року.

«У 2019-му союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати або перекривати російські військові літаки по всій Європі», – зазначив представник НАТО.

Раніше цього тижня п’ять літаків НАТО від трьох членів Чорноморського альянсу – Болгарії, Румунії і Туреччини – вирушили на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 і двох літаків-винищувачів Су-27, які наблизилися до спільного повітряного простору трьох країн у західній частині Чорного моря. Військові Болгарії заявили, що російські літаки повернулися в російський повітряний простір без інцидентів.

«Вони роблять це регулярно. Перевіряють наші можливості і хочуть бачити, як ми будемо реагувати, як швидко будемо відправляти літаки і чи будуть наші радари їх бачити», – прокоментував ситуацію міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов.

Сплеск російської військової активності в Чорному морі почався з 2014 року, коли Росія анексувала український півострів Крим. Відтоді Москва збільшила збройні сили в регіоні, що спонукало чорноморських членів НАТО посилити свої спостережні зусилля.

Нагадаємо, 21 травня США заявили про намір вийти з Угоди про відкрите небо, що дозволяє беззбройні спостережні польоти над територіями держав-учасниць. Таке рішення було спричинене численними порушеннями з боку Росії.