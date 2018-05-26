На Дерибасівську повернули «тінь Пушкіна»

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Арт-об'єкт «Тінь Пушкіна», відкритий 26 вересня 2013 року на перетині Рішельєвської та Дерибасівської, відновили.

Правда, після заміни плитки навколо пам'ятник виглядає дещо инородно.

Нагадаємо, арт-об'єкт постраждав від дій будівельників в грудні минулого року - співробітники компанії «Ростдорстрой», яка займалася реконструкцією пішохідної частини Рішельєвській, позбавили силует верхньої частини тулуба, викопавши там яму.

Тоді «Тінь» обіцяли відновити після закінчення ремонту тротуару.

Пам'ятний знак Олександру Пушкіну у вигляді його символічної тіні на тротуарі створив у вересні 2013 року скульптор Олександр Князик. Проросійські політичні сили виступали проти установки цього об'єкта: мовляв, не можна, щоб «наше все» топтали курними черевиками.

Джерело: Думская