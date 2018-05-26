Пораненого нападника на Стерненка відпустили

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Сергій Стерненко

Відпущений нападник проходить по справі як свідок

Поліція відпустила учасника конфлікту з Сергієм Стерненком, в результаті якого загинула людина. Про це в коментарі «Громадському радіо» розповів радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

«Наразі він проходить як свідок. Підозру йому ще не оголосили. Він був затриманий в порядку статі 208, був доставлений до медичного закладу. Йому надали допомогу, потім з ним провели процесуальні дії, але статус у нього зараз як у свідка», — сказав Форостяк.

За його словами, найближчим часом буде завершено попереднє слідство, яке дозволить кваліфікувати правопорушення. Причини смерті іншого фігуранта справи наразі поліцією не розголошуються.

Стерненко на своїй сторінці у Facebook зробив заяву, у якій спробував пояснити все, що зник відбулося за останні кілька днів.

Нагадаємо, 24 травня одеський активіст Стерненко повідомив, що на нього здійснили замах. Одного чоловіка Стерненко смертельно поранив ножем, а другий втік. Згодом поліція встановила місцезнаходження і затримала другого учасника інциденту.

Стерненко розповів, що ніж, яким він убив одного з нападників, належить їм.