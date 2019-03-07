На Одещині 316 домогосподарств перейшли на чисту електроенергію



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Регіон входить у топ-10 за кількістю та потужністю сонячних панелей

В Одеській області 316 домогосподарств встановили сонячні панелі у власних оселях. Їхня загальна потужність становить 6068,20 кВт.

Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації.

«Одеська область входить у першу десятку за кількістю та потужністю сонячних панелей, які встановили приватні домогосподарства. Вони можуть не лише використовувати енергію власного виробництва, а і продавати надлишок державі за спеціальним тарифом», — заявив директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОДА Антон Шалигайло.

У встановленні джерел «чистої енергії» лідирують Лиманський, Овідіопольський та Біляївський райони. Серед міст обласного значення за кількістю перше місце утримує Одеса, де налічується 70 сонячних станцій, далі йдуть Чорноморськ та Ізмаїл.

Нагадаємо, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов влітку 2018 року підписав два меморандуми на будівництво вітроелектростанцій у Білгород-Дністровському та Лиманському районах. Загальна сума інвестицій в кожному проекті перевищує 200 мільйонів євро.