На Одещині чоловік систематично знущався над дружиною



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Жителя Арцизького району поліцейські притягують до кримінальної відповідальності за домашнє насильство

57-річний чоловік впродовж року систематично чинив психологічний тиск на 41-річну дружину, влаштовуючи сварки та ображаючи лайливими словами.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Жінка не терпіла і кожного разу зверталася по допомогу до місцевих правоохоронців. Правопорушника поліцейські вгамовували і застосовували до нього санкції ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проте ані штраф, ані адмінарешт так і не вплинули на сімейного дебошира. Тому слідчі оголосили чоловіку про підозру в домашньому насильстві за ст. 126-1 Кримінального кодексу України, відповідно до якої до нього будуть застосовані суворіші заходи впливу.

«Наразі працівниками поліції досудове слідство завершене. Обвинувальний акт буде направлений до суду. Правопорушнику загрожують громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років», - розповів т.в.о. начальника Арцизького відділу поліції Роман Галкін.