На Одещині чоловік з обрізом пограбував відділення «Нової пошти»
У передмісті Одеси бандит з обрізом напав на відділення «Нової пошти»
Фото: Думская
Грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю віддати йому денну виручку
У селі Нерубайське біля Одеси чоловік, погрожуючи обрізом, пограбував місцеве відділення «Нової пошти».
Про це повідомляє Думська.
З посиланням на поліцію видання повідомляє, що грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю відділення віддати йому денну виручку.
Внаслідок інциденту постраждалих немає.
Раніше цей самий чоловік обстріляв на Київській трасі автомобіль Mitsubishi й намагався відібрати його у власника. Однак до Нерубайського, очевидно, він дістався пішки.
Зараз злочинця розшукують. В області оголошено план «Сирена».