На Одещині чоловік з обрізом пограбував відділення «Нової пошти»



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У передмісті Одеси бандит з обрізом напав на відділення «Нової пошти» Фото: Думская

Грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю віддати йому денну виручку

У селі Нерубайське біля Одеси чоловік, погрожуючи обрізом, пограбував місцеве відділення «Нової пошти».

Про це повідомляє Думська.

З посиланням на поліцію видання повідомляє, що грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю відділення віддати йому денну виручку.

Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Раніше цей самий чоловік обстріляв на Київській трасі автомобіль Mitsubishi й намагався відібрати його у власника. Однак до Нерубайського, очевидно, він дістався пішки.

Зараз злочинця розшукують. В області оголошено план «Сирена».