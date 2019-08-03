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    На Одещині чоловік з обрізом пограбував відділення «Нової пошти»

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    У передмісті Одеси бандит з обрізом напав на відділення &laquo;Нової пошти&raquo; - На Одещині чоловік з обрізом пограбував відділення «Нової пошти»
    У передмісті Одеси бандит з обрізом напав на відділення «Нової пошти»
    Фото: Думская

    Грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю віддати йому денну виручку

    У селі Нерубайське біля Одеси чоловік, погрожуючи обрізом, пограбував місцеве відділення «Нової пошти».

    Про це повідомляє Думська.

    З посиланням на поліцію видання повідомляє, що грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю відділення віддати йому денну виручку.

    Внаслідок інциденту постраждалих немає.

    Раніше цей самий чоловік обстріляв на Київській трасі автомобіль Mitsubishi й намагався відібрати його у власника. Однак до Нерубайського, очевидно, він дістався пішки.

    Зараз злочинця розшукують. В області оголошено план «Сирена».

    кримінал Одеса автомобіль чоловік
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