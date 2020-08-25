На Одещині чоловіка збив потяг



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На Одещині чоловіка збив потяг

Чоловік переходив через залізничні колії в невстановленому місці та під час наближення потягу не зреагував на його сигнал

У Одеській області встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізниці в Біляївському районі.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

«58-річний потерпілий був збитий потягом поблизу станції «Вигода», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік переходив через залізничні колії в невстановленому місці та під час наближення потягу не зреагував на його сигнал.

«Поліцію та «швидку» на місце події викликав машиніст. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває слідство», — додали в поліції.