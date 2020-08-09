На Одещині град вбив сотні птахів



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Трагедія сталася у парку «Тузлівські лимани» в Одеській області

Сотні птахів загинули від граду в Національному природному парку «Тузловські лимани», що на Одещині.

Про це в соцмережі Facebook повідомив директор парку Іван Русєв. За підрахунками фахівців заповідника загинуло щонайменше 300 птахів.

Під час підрахунку загиблих пернатих, на мілководдях були лелеки, кулики і й рідкісні блискучі ібіси, ходулочники, шилодзьобки, качки з молодим виводком.

У соцмережі директор заповідника показав фото загиблих та травмованих від граду птахів.

Причиною загибелі птахів стала потужна злива та рясний град, які пройшли нещодавно в Татарбунарському районі біля сіл Дивізія і Вишневе.

Внаслідок стихії крім птахів загинули також декілька свійських тварин – вівці, коза та корова.