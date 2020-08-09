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    На Одещині град вбив сотні птахів

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    На Одещині град вбив сотні птахів

    Трагедія сталася у парку «Тузлівські лимани» в Одеській області

    Сотні птахів загинули від граду в Національному природному парку «Тузловські лимани», що на Одещині.

    Про це в соцмережі Facebook повідомив директор парку Іван Русєв. За підрахунками фахівців заповідника загинуло щонайменше 300 птахів.

    Під час підрахунку загиблих пернатих, на мілководдях були лелеки, кулики і й рідкісні блискучі ібіси, ходулочники, шилодзьобки, качки з молодим виводком.

    У соцмережі директор заповідника показав фото загиблих та травмованих від граду птахів.

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    На Одещині град вбив сотні птахів
    На Одещині град вбив сотні птахів
    На Одещині град вбив сотні птахів
    На Одещині град вбив сотні птахів

    Причиною загибелі птахів стала потужна злива та рясний град, які пройшли нещодавно в Татарбунарському районі біля сіл Дивізія і Вишневе.

    Внаслідок стихії крім птахів загинули також декілька свійських тварин – вівці, коза та корова.

    трагедія Одещина птахи
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