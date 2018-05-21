На Одещині маршрутка потрапила у ДТП: загинуло п'ять осіб

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Мікроавтобус з'їхав у кювет і врізався в дерево

П'ятеро людей загинули, ще троє, серед яких неповнолітній, постраждали в аварії на автодорозі Миколаїв-Одеса. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

ДТП з пасажирським мікроавтобусом сталася у неділю, 20 травня, близько 5:10 ранку, поблизу с. Червоне Березанського району Миколаївської області.

47-річний водій мікроавтобуса Nissan Primastar, рухаючись в напрямку Одеси з Кривого Рогу, за попередньою інформацією, з'їхав у кювет і врізався в дерево.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та четверо пасажирів (40, 32, 30, 20 років) загинули на місці, ще троє (43, 24 і 17 років) з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Джерело: trassae95.com