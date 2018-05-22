На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5

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Після аварії священик виліз з-за керма і зняв номери

Дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого священика Української православної церкви Московського патріархату відбулося днями в Одеській області.

Про це повідомило у понеділок, 21 травня, одеське видання «Думская» з посиланням на джерела в поліції.

Як повідомляється, автомобіль BMW X5 за кермом якого перебував о.Михайло Павлишин з благочинного Кілійського округу УПЦ (МП), зійшов з траси на дорозі Т1628 Вилкове - Спаське, біля заправки «Petroll», і врізався в стовп.

На щастя, всі, хто знаходився в авто отримали лише легкі травми.

«Після аварії священик виліз з-за керма, зняв номери і пішов з супутницею (він розлучений, - Ред.). Місце водія зайняв його син», – розповів співрозмовник «Думської».

За інформацією видання священик був нетверезим.

Нагадаємо, у неділю на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах.