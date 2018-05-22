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    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5

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    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5

    Після аварії священик виліз з-за керма і зняв номери

    Дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого священика Української православної церкви Московського патріархату відбулося днями в Одеській області.

    Про це повідомило у понеділок, 21 травня, одеське видання «Думская» з посиланням на джерела в поліції.

    Як повідомляється, автомобіль BMW X5 за кермом якого перебував о.Михайло Павлишин з благочинного Кілійського округу УПЦ (МП), зійшов з траси на дорозі Т1628 Вилкове - Спаське, біля заправки «Petroll», і врізався в стовп.

    На щастя, всі, хто знаходився в авто отримали лише легкі травми.

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    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5
    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5
    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5
    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5
    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5
    На Одещині нетверезий священик розбив свій BMW X5

    «Після аварії священик виліз з-за керма, зняв номери і пішов з супутницею (він розлучений, - Ред.). Місце водія зайняв його син», – розповів співрозмовник «Думської».

    За інформацією видання священик був нетверезим.

    Нагадаємо, у неділю на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах. 

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